Спасение бездомного котенка в Самарской области обернулось настоящей спецоперацией

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Как сообщил командир взвода роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району Антон Токарев, во время несения службы, при движении на патрульном автомобиле он услышал посторонние звуки, которые доносились из-под капота.Как выяснилось, в моторном отсеке служебного автомобиля находится котенок, попытки извлечь его оттуда были неудачными, слишком далеко находилось испуганное животное. Тогда полицейские решили обратиться за помощью к специалистам и отбуксировали машину на ближайшую станцию техобслуживания.Автомеханики подняли на подъемнике служебный автомобиль для того, чтобы достать животное. Испуганный котенок немного поцарапал своих спасителей, но в целом история спасения закончилась хорошо. Животное осталось на станции технического обслуживания, в надежде найти нового доброго хозяина, сообщает облМВД.