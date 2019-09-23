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Спасение бездомного котенка в Самарской области обернулось настоящей спецоперацией

23 сентября 2019 12:41
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Спасение бездомного котенка в Самарской области обернулось настоящей спецоперацией
Она прошла с участием сотрудников ГИБДД и автомехаников.

Как сообщил командир взвода роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району Антон Токарев, во время несения службы, при движении на патрульном автомобиле он услышал посторонние звуки, которые доносились из-под капота.

Как выяснилось, в моторном отсеке служебного автомобиля находится котенок, попытки извлечь его оттуда были неудачными, слишком далеко находилось испуганное животное. Тогда полицейские решили обратиться за помощью к специалистам и отбуксировали машину на ближайшую станцию техобслуживания.

Автомеханики подняли на подъемнике служебный автомобиль для того, чтобы достать животное. Испуганный котенок немного поцарапал своих спасителей, но в целом история спасения закончилась хорошо. Животное осталось на станции технического обслуживания, в надежде найти нового доброго хозяина, сообщает облМВД.
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