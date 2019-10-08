Сотрудницы Росгвардии оказали доврачебную помощь молодому самарцу, упавшему с качелей в Струковском парке

172

И.о. заместителя начальника отдела кадров Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Лили Галоян, ответственный исполнитель подразделения младший сержант Татьяна Истаева и начальник группы медобеспечения тероргана старший лейтенант полиции Наталья Билева оказали своевременную помощь молодому человеку, потерявшему сознание в результате жёсткого падения с качелей в Струковском парке Самары.Лили Галоян и Татьяна Истаева стали очевидцами происшествия, когда следовали через парк на службу. Несколько молодых людей сильно раскачались на парковых качелях, и в какой-то момент один из них сорвался, ударившись головой о бордюр. Состояние пострадавшего стремительно ухудшалось: из рассеченного затылка началось кровотечение, затем молодой человек стал биться в судорогах, а изо рта у него пошла пена.Девушки из Росгвардии общими усилиями перевернули упавшего парня на бок, чтобы он не захлебнулся во время судорог, после чего попросили его приятелей зафиксировать ноги и голову пострадавшего и вызвали «скорую». До приезда врачей начальник группы медобеспечения старший лейтенант полиции Наталья Билева, подоспевшая на место происшествия по просьбе Лили и Татьяны, оценила действия коллег и приложила к затылку пострадавшего холод.Впоследствии парень был госпитализирован в реанимационное отделение. Спустя несколько дней он пошел на поправку, а после недели нахождения в больнице был выписан. По словам медиков, девушки, которые оказывали пострадавшему первую помощь, действовали четко и грамотно, и именно это позволило избежать возможных осложнений в состоянии пациента.За оперативное реагирование на ситуацию и содействие в оказании первой помощи пострадавшему руководство МУП «Парки Самары» выразило майору полиции Лили Галоян, старшему лейтенанту полиции Наталье Билевой и младшему сержанту Татьяне Истаевой благодарность, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.