Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в течении трех лет скрывался от военной прокуратуры

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе города Самары, на улице Центральная увидел мужчину, который заметив патрульную машину, попытался скрыться.Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поведения. Остановив мужчину, росгвардейцы установили, что согласно информационной базы «ИБД Регион», гражданин числится в федеральном розыске. Следователи военной прокуратуры разыскивали его с мая 2017 года как, скрывшегося от следствия.Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1973 года рождения и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.