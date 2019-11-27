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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня утром из-за снега в Самаре возникли большие пробки Заторы на дороге доходили до 8 баллов.

27 ноября 2019 10:49
79
Сегодня утром из-за снега в Самаре возникли большие пробки Заторы на дороге доходили до 8 баллов.
Заторы на дороге доходили до 8 баллов.

В ночь на среду, 27 ноября, в Самаре выпал снег. Осадков не так много, но дороги обледенели. Как результат — возникли гигантские утренние пробки.

— Ехал по Авроры. Видно, что многие автомобилисты уже установили на колеса зимнюю резину. Но всё равно шлифуют. Чувствуется, что на дороге лед, — пожаловался житель Самары.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дороге доходили до 8 баллов. Возникли пробки на главных магистралях Самары. Московское шоссе стояло от Мичурина до Масленникова, в районе Революционной, от Потапова и почти до проспекта Кирова. На Ново-Садовой заторы от Ново-Вокзальной до Гастелло. Также сильно затруднено движение машин по Южному мосту и Южному шоссе, пишет 63.ру.

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