Самарцу, управлявшему автомобилем в состояние опьянения, грозит до двух лет лишения свободы

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Вечером 24 августа 2019 года на улице 6-я Радиальная в Октябрьском районе областной столицы инспекторы ДПС заметили автомобиль ВАЗ 2110, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя. Водителем оказался безработный ранее не судимый местный житель 1975 года рождения.При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Результаты показали, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.Сотрудники органов внутренних дел установили, что водитель в июле 2017 года мировым судьей Промышленного судебного района города Самара привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения.Возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.