Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 31 августа, 12:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 66.49
-0.26
EUR 73.38
-0.58
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцу, управлявшему автомобилем в состояние опьянения, грозит до двух лет лишения свободы

31 августа 2019 12:13
5
Самарцу, управлявшему автомобилем в состояние опьянения, грозит до двух лет лишения свободы
Он был лишен водительских прав.

Вечером 24 августа 2019 года на улице 6-я Радиальная в Октябрьском районе областной столицы инспекторы ДПС заметили автомобиль ВАЗ 2110, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя. Водителем оказался безработный ранее не судимый местный житель 1975 года рождения.

При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Результаты показали, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что водитель в июле 2017 года мировым судьей Промышленного судебного района города Самара привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 августа 2019  21:16
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт.
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня из «Трех богатырей»
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт. Закон
254
29 августа 2019  18:14
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре работник магазина убил ударом по голове мужчину за мелкую кражу
Возбуждено уголовное дело.  Закон
345
29 августа 2019  14:55
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.  Закон
329
28 августа 2019  23:46
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж".
По факту обрушения здания в Новосибирске задержаны три человека
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж".  Закон
298
28 августа 2019  21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было.
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было.   Закон
337
26 августа 2019  18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.  Закон
354
26 августа 2019  16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.
Экс-сотрудника "Синергии", сбившего насмерть беременную, приговорили к 6 годам колонии
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.   Закон
346
Весь список
Происшествия
31 августа 2019  12:13
Самарцу, управлявшему автомобилем в состояние опьянения, грозит до двух лет лишения свободы
Самарцу, управлявшему автомобилем в состояние опьянения, грозит до двух лет лишения свободы
Он был лишен водительских прав. Происшествия
0
31 августа 2019  11:29
Под Новокуйбышевском спасатели 3 дня искали пожилого грибника
Под Новокуйбышевском спасатели 3 дня искали пожилого грибника
Спасатели нашли пострадавшего в поле в тяжёлом состоянии. Происшествия
42
31 августа 2019  10:45
Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter
Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter
В нем было размещено несколько записей, в том числе содержащих ненормативную лексику. Происшествия
85
Весь список
Криминал
31 августа 2019  10:35
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Инцидент произошел в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак».  Криминал
87
30 августа 2019  10:48
В Самаре осудили педофила, нападавшего на девочек
В Самаре осудили педофила, нападавшего на девочек
Он на 13 лет отправится в колонию. Криминал
168
30 августа 2019  10:00
Жительница Октябрьска продала технику, а заявила об ее краже
Жительница Октябрьска продала технику, а заявила об ее краже
Возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Криминал
201
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
428
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
327
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
284
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
529
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1368
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
668
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2152
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
379
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
650
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
462
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
620
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
996
Весь список

Мероприятия
В Самарском литературном музее пройдет традиционный Яблочный день
Самарские областные музеи будут работать бесплатно в честь начала учебного года
В Самарской области выбирают лучших в ЖКХ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные