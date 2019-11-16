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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов

16 ноября 2019 11:36
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Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при использовании газовых отопительных приборов
В отопительный сезон увеличивается количество происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при неправильной эксплуатации или неисправности печного оборудования, газовых отопительных приборов.

По статистике, порядка 60% людей на пожарах погибает по причине отравления токсичными продуктами горения. Ядовитый бесцветный газ не имеет запаха, поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию во вдыхаемом воздухе без приборов невозможно. Первыми тревожными сигналами являются головная боль, головокружение, шум в ушах, слезотечение, тошнота, затруднение дыхания, першение в горле, сухой кашель.

Так, на днях 10 человек госпитализированы в Ханты-Мансийске с симптомами отравления угарным газом. Две женщины и восемь детей почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Причиной стал неисправный обогреватель.

В Саратовской области концентрация угарного газа в квартире стала, к сожалению, трагичной для женщины и четырех детей. В ходе проверки печного оборудования специалистами установлена причина произошедшего - выход продуктов распада газа. В нарушение правил печное газовое оборудование эксплуатировалось с закрытой заслонкой.

МЧС России акцентирует внимание граждан на профилактике пожарной безопасности. Причинами тяжелых последствий могут стать, к примеру, трещины в печной кладке или засоренный дымоход, а в городских квартирах - использование газовых плит для обогрева.

Для предотвращения отравления угарным газом необходимо использовать только исправное газовое оборудование и своевременно производить его профилактическое обслуживание. В домах с печным отоплением важной профилактической мерой является периодическое проветривание помещений, исправность вентиляции, а также необходимо контролировать положение печной заслонки. В гараже нельзя находиться при работающем двигателе автомобиля.

Ведомство напоминает, что присоединять газовые приборы, а также производить их замену имеют право только специалисты газового хозяйства при наличии лицензии на выполнение данных работ, сообщает облМЧС.
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