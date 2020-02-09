Самарцам напоминают об опасности выхода на лед водоемов
9 февраля 2020 12:25
24
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторы Самарского инспекторского отделения Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия с гражданами, занимающимися подледной рыбалкой на тему безопасного поведения на водоемах в зимний период.
Несмотря на предупреждающие аншлаги и регулярное напоминание об опасности выхода на лед Главным управлением МЧС России по Самарской области, любители зимней рыбалки на льду Волги и ее притоков не спешат покидать потенциально опасные места.
С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев на льду, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические беседы с рыбаками и гражданами, рассказывают им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на непрочном льду, раздают памятки о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в зимний период.
Подобные профилактические рейды регулярно проводятся на водных акваториях в преддверии весеннего половодья и паводка.
Кроме этого, гражданам рассказывают об опасности нахождения в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. такие суда по причине своих технических особенностей даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ними.
Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам еще раз напоминают:
Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! «Температурные качели» делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. Из-за перепада температур на льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 февраля 2020 22:05
Теперь 53-летним Вячеславом Паюковым занимаются полиция и СК. Закон
243
7 февраля 2020 21:35
Прокурор запросил для экс-замначальника областного управления Росгвардии 14 лет строгого режима и штраф в 630 млн рублей. Закон
661
7 февраля 2020 18:54
Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета. Закон
455
6 февраля 2020 22:17
Ранее суд арестовал пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они могли подбросить журналисту наркотики. Закон
246
6 февраля 2020 21:49
Бенефициар холдинга «Самарский деловой мир» Алексей Шаповалов продолжил борьбу за обезвоживание «Космопорта». Закон
542
6 февраля 2020 21:38
Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района. Закон
322
6 февраля 2020 18:35
Он получил 600 тысяч рублей. Закон
376
Происшествия
9 февраля 2020 12:25
Инспекторы Центра ГИМС проводят профилактические рейды. Происшествия
7
9 февраля 2020 11:36
Авария произошла на улице Юбилейной. Происшествия
74
8 февраля 2020 11:32
Сам он - житель одной из соседних республик. Происшествия
316
Криминал
8 февраля 2020 12:29
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Криминал
690
8 февраля 2020 10:04
Он взломал входную дверь. Криминал
377
7 февраля 2020 13:44
Деньги были выплачены в счет возмещения нанесенного ущерба. Криминал
970
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
593
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2412
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
927
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1995
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1524
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1121
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1129
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1625
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1635
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1948
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3070
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3643
Мероприятия