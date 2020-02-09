Самарцам напоминают об опасности выхода на лед водоемов

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В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторы Самарского инспекторского отделения Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия с гражданами, занимающимися подледной рыбалкой на тему безопасного поведения на водоемах в зимний период.Несмотря на предупреждающие аншлаги и регулярное напоминание об опасности выхода на лед Главным управлением МЧС России по Самарской области, любители зимней рыбалки на льду Волги и ее притоков не спешат покидать потенциально опасные места.С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев на льду, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические беседы с рыбаками и гражданами, рассказывают им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на непрочном льду, раздают памятки о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в зимний период.Подобные профилактические рейды регулярно проводятся на водных акваториях в преддверии весеннего половодья и паводка.Кроме этого, гражданам рассказывают об опасности нахождения в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. такие суда по причине своих технических особенностей даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ними.Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам еще раз напоминают:Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! «Температурные качели» делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. Из-за перепада температур на льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.