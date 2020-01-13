Самарского алиментщика лишили возможности сесть за руль

114

Житель Самарской области погасил долг перед своими детьми после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством.На протяжении долгого времени гражданин О. не выплачивал двум своим несовершеннолетним сыновьям положенные им по закону алименты. Неисполнение родительских обязательств привело к образованию у мужчины задолженности по алиментным платежам свыше 420 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Волжского района Самарской области вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а также постановление об ограничении его в пользовании специальным правом. Гражданин О. был предупрежден, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, которая подразумевает наказание от 50 часов обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года.Узнав о наложенных ограничениях и перспективе остаться без водительского удостоверения, гражданин О. поспешил оплатить задолженность перед своими детьми по алиментам в полном объеме.