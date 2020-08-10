Самарские таможенники задержали крупную партию обуви без маркировки, парфюмерной продукции и кальянного табака

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Крупную партию табака для кальяна без акцизных марок, обуви без маркировки и парфюмерной продукции с признаками контрафактности задержала мобильная группа Самарской таможни в июле 2020 года на границе с Казахстаном.Грузовик, следовавший из Алматы в Москву, таможенники остановили в районе с. Большая Черниговка (Самарская область). Согласно представленным для проверки документам в автомобиле перевозились светильники, обувь, очки и туалетная вода популярной марки.Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили в грузовых отсеках около 10 тонн табака для кальяна Adalya без акцизных марок и свыше 4,1 тыс. пар обуви без маркировки. Кроме того, в автомобиле перевозилось более 19 тыс. упаковок парфюмерной продукции марок D&G, Chanel, Armani, Nina Ricci, Molecules 02 с признаками контрафактности. Запросы о подлинности парфюмерии таможенники направили представителям правообладателей.По факту незаконного ввоза обувной продукции без маркировки Управление Роспотребнадзора по Самарской области возбудило дело об административном правонарушении. Таможенный контроль продолжается.