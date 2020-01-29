Самарские приставы помогли взыскать долг в 100 тысяч рублей с виновника ДТП

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Виновника ДТП суд обязал выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. В отдел судебных приставов Ставропольского района Самарской области предъявлен исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, с гражданина Г. Судебными приставами — исполнителями возбуждено соответствующее исполнительное производство, о чем были уведомлены обе стороны.В связи с тем, что должник в добровольном порядке требования исполнительного документа не исполнил, судебным приставом-исполнителем был совершен выход по месту жительства должника с целью составления акта описи и ареста его автотранспортного средства. Арест машины и перспектива ее реализации побудили гражданина Г. незамедлительно погасить задолженность.Исполнительное производство о взыскании морального вреда было окончено.