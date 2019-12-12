Самарские коллекторы, направившие «устрашающее» письмо должнице, оштрафованы на 50 тысяч рублей

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Гражданке Ч., проживающей в г. Самаре, пришло заказное письмо из организации, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности. На образце заявления содержался штамп «Утверждено приказное производство», что ввело женщину в заблуждение. Гражданка Ч. посчитала, что данное письмо означает, что рассмотрение ее вопроса передано в суд.Испугавшись, женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Самарской области. Работниками отдела была проведена внеплановая проверка организации. С целью избежать административного наказания, в ответ на запрос должностных лиц фирма предоставила копии писем, отправленных должнице, но без напугавшего женщину штампа.Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что организация превысила пределы действий, направленных на возврат задолженности, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.