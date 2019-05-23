Самарец за размещение в барах игровых автоматов заплатит штрафы

67

В начале прошлого года гражданин А. из корыстных побуждений приобрел у неизвестных лиц два игровых автомата. С целью незаконного проведения азартных игр, мужчина установил данные устройства в барах Красноглинского района г. Самары и подключил их в сеть.Преступная деятельность была зафиксирована работниками правоохранительных органов. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей по каждому из двух эпизодов. Сами же игровые автоматы, за время работы которых обогатиться мужчина успел лишь на 19 тысяч рублей, было решено уничтожить.Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у должника вещественные доказательства по делу о незаконное организации и проведении азартных игр. Игровые автоматы переданы работниками Службы в Управление Росимущества на уничтожение.