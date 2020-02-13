Самарец поблагодарил сотрудника Росгвардии, который вытащил его из-подо льда

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На имя начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора Александра Эсауленко поступило благодарственное письмо от местного жителя, в котором автор выражает слова признательности сотруднику ведомства, спасшему ему жизнь. При этом он не был до конца уверен, что из полыньи его вытащил именно сотрудник Росгвардии, так как не знал ни его имени, ни фамилии – просто в кармане сухого бушлата, в который его переодел спаситель, обнаружилась нашивка с надписью ОМОН. В дальнейшем выяснилось, что провалившегося под лед мужчину действительно вытащил боец спецподразделения Евгений В.История произошла 19 января в вечернее время на реке Волга в районе 9-ой просеки. Дочь правоохранителя хотела посмотреть, как на крещение самарцы окунаются в прорубь, поэтому они в тот день приехали на берег реки. Выйдя из машины, они услышали крик о помощи. Приглядевшись, сотрудник Росгвардии увидел примерно в 100 метрах от берега темное пятно. Предположив, что это человек, офицер, ни секунды не раздумывая, бросился к нему на выручку. Схватив из багажника автомобиля веревку, Евгений пополз к полынье, в которой из последних сил держался на плаву человек. Бросив мужчине трос, спецназовец подтянул его к краю полыньи и попытался вытянуть из воды, но безуспешно – течение затягивало пострадавшего под лед. Тогда росгвардеец, рискуя жизнью, подполз еще ближе, за капюшон вытянул тонущего самарца на поверхность льда и ползком потащил его к берегу, так как замерзший мужчина к этому моменту совсем обессилел.Уже на берегу сотрудник Росгвардии переодел пострадавшего в сухое, усадил в свой прогретый автомобиль и напоил горячим чаем. Самарец окончательно пришел в себя и отказался от вызова «скорой помощи». Затем пострадавший пересел в свой автомобиль и уехал домой в сухой одежде, которую отдал ему офицер. А спустя несколько дней мужчина написал благодарственное письмо.«К моему глубочайшему сожалению, находясь в такой не простой ситуации и сильно испугавшись, я даже не узнал его имени. Только сейчас понимаю – именно благодаря тому, что совершенно незнакомый мне человек, не раздумывая, рискуя собственной жизнью, бросился мне на помощь, моя жизнь оказалась спасена! Хочу пожелать ему крепкого здоровья и оставаться всегда таким же мужественным и смелым человеком», - написал мужчина.В настоящее время руководством Управления Росгвардии по Самарской области принято решение о поощрении сотрудника специального подразделения.