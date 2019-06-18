С начала 2019 года Самарской таможней назначены санкции за выявленные правонарушения в сумме, превышающей 1,2 млрд рублей
18 июня 2019 09:39
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873 постановления о привлечении к административной ответственности за правонарушения, выявленные самарскими таможенниками, вынесено с начала 2019 года.
Штрафные санкции за административные правонарушения составили свыше 1 млрд. 196 млн. рублей, конфисковано предметов правонарушений на сумму более 68 млн рублей.
Наиболее характерными для нашего региона являются правонарушения, совершаемые пассажирами в Аэропорту Курумоч при перемещении ими товаров через таможенную границу ЕАЭС.
В частности, это нарушение валютного законодательства недекларирование коммерческих партий товаров (товары народного потребления) , алкоголя, табака, холодного оружия и лекарственных препаратов. Следует отметить, что санкции за недекларирование товаров достаточно суровы – от крупного штрафа до конфискации перемещаемого товара.
Что касается юридических лиц, то здесь значительное количество нарушений связано с нарушением порядка и сроков предоставления форм статистического учета и отчетности, которые участники внешнеэкономической деятельности обязаны подавать в таможню при перемещении товара с государствами-участниками ЕАЭС.
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