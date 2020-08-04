При пожаре на ул.Ново-Вокзальной в Самаре погибла женщина

По неизвестным причинам загорелись вещи в "кармане" между двумя квартирами.
Во вчерашнем пожаре на ул.Ново-Вокзальной, 193 в Самаре погибла 82-летняя женщина. Ожоги получил также мужчина 34 лет, но от госпитализации он отказался.
Дом, где произошел пожар, расположен между улицами Стара-Загора и Фадеева, ЧП там произошло в половине десятого вечера.
- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в "кармане" двух квартир на площади 16 квадратных метров, - рассказали в областном МЧС. - Пожару был присвоен повышенный ранг "1 бис".
В этот вечер из дома эвакуировали 46 человек, с огнем боролись 26 спасателей при помощи 8 пожарных машин.
В итоге окончательно справиться с возгоранием удалось примерно через час - в 22.19 пожар был ликвидирован.
Теперь в причинах произошедшего будут разбираться специалисты, пишет "КП в Самаре
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