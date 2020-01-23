Полиция ищет очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП в Тольятти

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении жителя Тольятти с травмами ноги, полученной в результате ДТП, установлено, что 14 января 2020 в 12:30 водитель, управляя транспортным средством (предположительно, темного цвета), двигался задним ходом по парковочной площадке около дома 45 по Приморскому бульвару со стороны ул. Спортивной в направлении Приморского бульвара. Не убедившись в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода 1940 года рождения, который двигался справа налево по ходу движения транспортного средства.После наезда водитель скрылся с места происшествия.В результате ДТП пенсионер через 5 дней обратился в лечебное учреждение.Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61, обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого,39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru или в ближайший отдел полиции.