Полицейские ликвидировали притон в Тольятти

172

В Тольятти в квартире на улице Луначарского задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств.Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение – наркотики, спиртное или сигареты, разрешал молодым людям собираться у него дома для употребления наркотических средств. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, а также за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.