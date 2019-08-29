Подведены итоги третьей смены летней оздоровительной кампании 2019 года в Самарской области
29 августа 2019 11:15
37
В третью смену летней оздоровительной кампании 2019 года функционировало 53 организации отдыха, в которых отдохнуло 13244 детей, в том числе 51 загородный оздоровительный лагерь общего и санаторного типа (13089 детей) и 2 лагеря с дневным пребыванием детей (155 детей). Всего за истекший период в различных типах учреждений отдыха и оздоровления Самарской области отдохнуло более 100 тысяч человек. По данным медицинских работников выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% отдохнувших детей, умеренный оздоровительный эффект – у 5,8% детей, отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,2% детей.
С начала летней оздоровительной кампании Управлением Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) проведены 734 проверки в отношении учреждений отдыха и оздоровления детей, в ходе которых выявлены нарушения требований санитарного законодательства к содержанию территорий, помещений оздоровительных лагерей, режиму проветривания, наличию москитных сеток на окнах, мыла, бумажных полотенец в санузлах, условиям хранения уборочного инвентаря, проведению физкультурно-спортивных занятий для детей, обработке спортивного инвентаря и др. По всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, допустивших данные нарушения. Выданы предписания на устранение выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.
Кроме того, проведены проверки в отношении поставщиков продуктов питания и предприятий, оказывающих услуги общественного питания в лагерях. В ходе проверок выявлены нарушения требований технических регламентов, содержания пищеблоков, а также оформления сопроводительных документов на пищевую продукцию, по фактам которых возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.
Все проверки проведены с лабораторным контролем качества пищевых продуктов, продовольственного сырья, питьевой воды. Также были исследованыпробы воды водоемов, используемых для купания детей (бассейны, открытые водоемы).
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 августа 2019 23:46
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж". Закон
216
28 августа 2019 21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было. Закон
272
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
343
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
336
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
489
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
362
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
271
Происшествия
29 августа 2019 11:41
Пострадала пассажирка автомобиля. Происшествия
19
29 августа 2019 11:15
В ходе проверок выявлены нарушения требований содержания пищеблоков. Происшествия
32
29 августа 2019 10:14
До этого должница заявила, что оплачивать долг не намерена. Происшествия
97
Криминал
29 августа 2019 10:54
Грабителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
53
29 августа 2019 09:46
В Самарском районном суде продолжается рассмотрение дела. Криминал
98
28 августа 2019 09:14
Владелец оставил ключи в замке зажигания. Криминал
243
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
391
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
308
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
267
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
514
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1311
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
639
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2116
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
356
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
638
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
447
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
609
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
969
Мероприятия