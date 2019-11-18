По всей Самарской области дорожные полицейские провели мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв ДТП

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В этот день не только вспоминают о жертвах аварий, но и ищут способы предотвращения новых трагедий. Во время профилактического мероприятия Госавтоинспекторы Челно-Вершинского района обратились к водителям и напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения: «Плохие погодные условия, не достаточная видимость, резкие перепады температур, неправильно выбранная скорость движения, пьяный водитель за рулем, не соблюдение Правил дорожного движения как пешими участниками дорожного движения, так и водителями, влияют на нашу с вами безопасность».Похвистневские полицейские и представители Общественного совета при территориальном ОВД провели тематическую беседу с родителями воспитанников детского сада "Алёнушка". Стражи порядка акцентировали внимание на детский травматизма на дорогах: "Дети дошкольного и младшего школьного возраста на дороге непредсказуемы. Они за мгновение могут оказаться на проезжей части. Поэтому воспитание поведения на улицах любого человека начинается в семье - как ведут себя родители, также ведёт себя и ребёнок. Если родители соблюдают Правила дорожного движения, рассказывают на прогулках своим детям, где и как безопасно переходить дорогу - это залог безопасности!"Учащиеся начальных классов Шенталинской школы № 1 совместно с юными инспекторами движения провели уличное шествие, посвященное Всемирному дню памяти жертв ДТП. Сопровождали ребят сотрудники Госавтоинспекции. Через громкоговорящее устройство, установленное в патрульной автомашине, дорожные полицейские информировали прохожих о проводимом мероприятии.Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорского района вместе с педагогами и юными инспекторами движения Центра детского творчества «Радуга» приняли участие в акции «Я выбираю жизнь». На городской площади ребята развернули плакаты с призывом быть внимательными и осторожными на дороге. Юные инспекторы напомнили участникам дорожного движения, что очень часто из-за игнорирования предписанных Правил дорожного движения или по невнимательности и беспечности водителей и пешеходов происходят трагедии на дороге. Участники акции призывали к ответственности и дисциплине: не садиться за руль в состоянии опьянения, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и быть взаимовежливыми на дороге. В конце беседы школьники желали водителям счастливого и безопасного пути и вручали белых журавликов, одну из самых известных по всему миру фигурку оригами, как символ добра и исполнения желаний.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елховскому району совместно с председателем Общественного совета Владимиром Евсеевым провели профилактические мероприятия, чтобы почтить память погибших, а также еще раз напомнить участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.В Исаклинском районном историко-краеведческом музее прошло мероприятие, направленное на привлечение внимания к проблеме безопасности дорожного движения, предупреждения смертности и травмирования в результате ДТП.Сотрудник Госавтоинспекции вместе с общественниками рассказали собравшимся школьникам о простых правилах безопасности пассажиров и пешеходов. Участники детского объединения «Движение вверх» в игровой форме показали ребятам, как важно соблюдать ПДД, сообщает облМВД.