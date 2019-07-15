По скандальному уголовному делу «Волга-Групп» в Самарской области арестована только моторная лодка
15 июля 2019 13:47
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Компания «Волга-Групп», аффилированная с бизнесменами Евгением Корчаком и Петром Сивожелезовым, прославилась в Самарской области тремя масштабными недостроями. Это ЖК «Альбатрос», ЖК «Монблан» в Самаре и поселок «Дубрава» в Волжском районе области. Строительством объектов занимались принадлежащие «Волга-Групп» компании «Самарагорстрой» и «Волгаспецстрой».
Строительство «Дубравы» стартовало в 2006 году. Спустя год девелопер анонсировал ЖК «Монблан» и начал строить ЖК «Альбатрос». В итоге ни один проект до конца доведен не был. В то же время, как установили позднее силовики, огромные суммы, собранные с соинвесторов строительства, тратились нецелевым образом. Собственникам и топ-менеджерам «Волга-Групп» оплачивались лизинг дорогих автомобилей, корпоративы и занятия спортом в фитнесс-клубах. Порядка 25 млн руб. ушло на рекламную кампанию.
В 2010 году деятельность руководства «Волга-Групп» стала основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело около 5 лет находилось в производстве Следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. В нем фигурирует 1,395 млрд руб. ущерба и имена 482 потерпевших.
Организаторы «Волга-Групп» Евгений Корчак и Петр Сивожелезов, лично не подписавшие ни одного финансового документа, уголовной ответственности избежали, сохранив статус свидетелей. Вместо них на скамью подсудимых отправились Евгений Аброськин, Владимир Зотов и Констатин Зиневич, топ-менеджеры «Самарагорстроя» и «Волгаспецстроя». С 2015 года дело слушалось судом Октябрьского района, летом 2016 года оно было отправлено на бухгалтерскую экспертизу, где благополучно находилось еще почти 3 года.
Заново процесс стартовал лишь в июне 2019 года и сейчас близок к завершению. Завершить процесс как можно раньше очень важно — сроки давности по делу истекают уже в сентябре 2019 года. Судья Елена Якушева, которая рассматривает громкое дело, объявила, что намерена огласить судебное решение в августе. И если с этим моментом все более или менее ясно, то каким образом фигуранты, в случае их осуждения, будут возмещать ущерб — не совсем понятно. Во время судебного заседания 9 июля была озвучена информация, что по делу арестована лишь моторная лодка, принадлежащая одному из фигурантов — Евгению Аброськину. И даже где находится эта лодка, тоже не очень ясно — Аброськин заявил, что она у неких «рыбаков», пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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