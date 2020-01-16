По факту смертельного ДТП с участием полицейского в Самаре возбуждено уголовное дело

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По факту ДТП, которое произошло 07 декабря 2019 года, в результате которого погибла девушка 1995 года рождения СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из подразделений УМВД России по г. Самаре.По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина действующего сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает облМВД.