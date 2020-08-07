Пляжи Самары получили «черные шары» за микробиологию

Роспотребнадзор опубликовал итоги проверки, проведенной в местах рекреации. Не все пляжи Самарской области соответствуют нормам.
Региональным управлением Роспотребнадзора проведена оценка состояния пляжей, на которых отдыхают жители региона.
Всего было взято 175 проб воды на санитарно-химические показатели, 313 проб – на микробиологические показатели, 206 проб – на паразитологические показатели.
По результатам исследования, вода в Волге и пляжи в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске соответствуют нормам. Также спокойно можно купаться в озерах и малых реках.
Претензии надзорного ведомства касаются трех пляжей Самары: II очереди набережной и IV очереди набережной, пляж Загородного парка.
Здесь выявлены пробы воды, которые не соответствуют микробиологическим показателям.
Возбудителей патогенной микрофлоры в обследуемых водоемах не выявлено, песок – в норме.
Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендовал администрации города проинформировать граждан о качестве воды и установить информационные щиты «Купание запрещено» или вывесить черные шары, пишет ФедералПресс.
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