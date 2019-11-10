Пипшего пиво самарца с наркотиками задержали около помещения полиции
10 ноября 2019 10:44
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За распитием пива возле дома 231 по пр. Кирова г. Самары, в котором располагается ОП № 1 УМВД России по г. Самаре, был замечен молодой человек. Он был задержан экипажем автопатруля 1-й роты полка ППС Управления МВД России по г. Самаре.
Как вспоминают сами сотрудники, молодого человека задержали и препроводили в ОП № 1, где он представился 25-летним жителем Самары Дмитрием Р., ранее не судимым и не привлекавшимся к уголовной ответственности. С ним полицейские провели беседу о недопустимости распития спиртных напитков на улице, то есть в общественном месте. В отношении задержанного был составлен административный протокол. В ходе проведения процессуальных действий молодой человек сильно нервничал, чем вызвал подозрение у стражей порядка.
При проведении личного досмотра в присутствии понятых ему было предложено выдать предметы и вещи, запрещённые к свободному обороту. Дмитрий из своей одежды вытащил свёрток в целлофановом пакетике. Как он пояснил, это синтетический наркотик. А сам Дмитрий является «закладчиком». До встречи с сотрудниками полиции в дачном массиве на Алма-Атинке он произвёл 39 закладок наркотика. По словам задержанного, проживавшего с матерью, он является официально безработным. В интернете нашёл объявление о работе. Так он стал «закладчиком» в интернет-магазине. В его задачу входило забрать расфасованный наркотик в указанном в сообщении месте и разложить на другой территории. Места закладок сфотографировать и сообщить. За каждую закладку ему обещали заплатить 300 рублей. Выполнив «производственное» задание, Дмитрий решил выпить пива. О том, что он делает это рядом со зданием полиции, не подумал. Да и пиво он не считал алкогольным напитком. Известно, что незнание закона от ответственности не освобождает.
После признаний в распространении наркотиков, задержанный был передан сотрудникам ОНК, которые аннулировали «закладки». Общая масса изъятого наркотика составила около 20 граммов. В отношении Дмитрия возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Проводятся следственные мероприятия. Сотрудники ППСП представлены к поощрению, сообщает облМВД.
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