Организована проверка в связи с ДТП в Безенчукском районе, в результате которого погибли двое детей и трое взрослых

425

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим около в 16:00 2 августа 2020 года в Безенчукском районе на автодороге "Самара - Волгоград".По предварительным данным, столкнулись "БМВ 7 серии" и "Лада Веста". Водитель "Лады Весты" и трое пассажиров, среди которых двое детей, скончались. Погиб пассажир "БМВ", водитель госпитализирован.Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский.В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает облпрокуратура.