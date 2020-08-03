Организована проверка в связи с ДТП в Безенчукском районе, в результате которого погибли двое детей и трое взрослых

По предварительным данным, столкнулись "БМВ 7 серии" и "Лада Веста".
Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим около в 16:00 2 августа 2020 года в Безенчукском районе на автодороге "Самара - Волгоград".
По предварительным данным, столкнулись "БМВ 7 серии" и "Лада Веста". Водитель "Лады Весты" и трое пассажиров, среди которых двое детей, скончались. Погиб пассажир "БМВ", водитель госпитализирован.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский.
В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает облпрокуратура.
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