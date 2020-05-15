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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На реке Сок нашли тело рыбака, утонувшего в апреле

15 мая 2020 11:18
182
На реке Сок нашли тело рыбака, утонувшего в апреле
Его обнаружили водолазы.

В 16:20 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в с. Нижняя Солонцовка Красноярского района, на реке Сок, в 10 метрах от берега, очевидцы обнаружили тело утонувшего мужчины.

Как стало известно погибшим оказался мужчина 1986 года рождения, который 25 апреля ушёл на рыбалку и не вернулся.

Тело мужчины было обнаружено в 500 метрах вниз по течению от места, где он предположительно утонул.

В 18:40 спасатели водолазного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.
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