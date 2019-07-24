На переезде перегона Химзаводская - Тольятти Куйбышевской ЖД поезд врезался в автомобиль

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24 июля в 05:21 (мск) на перегоне Химзаводская - Тольятти Самарского региона Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника, при исправно действующей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения с автомобилем избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет, движение на перегоне не прекращалось.