На озере Гатное в Самаре погиб мужчина

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Днем 7 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что из озера Гатное в Куйбышевском районе г.о. Самара спасателями поисково-спасательной службы извлечено тело мужчины 1937 г.р., провалившегося под лед, сообщает облМЧС.Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает рыбаков, автомобилистов, граждан, родителей: тонкий лед опасен, выходить на лед и переходить водоемы чрезвычайно опасно. Во избежание несчастных случаев на водных объектах рекомендуется воздержаться от выхода на лед.