На Заводском шоссе в Самарке трамвай сбил молодого мужчину

Операция по спасению пострадавшего растянулась на 1,5–2 часа.
В Самаре в ночь на понедельник, 24 августа, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Заводском шоссе трамвай сбил молодого мужчину. Об этом сообщили очевидцы.
— Авария произошла в районе пересечения с проспектом Кирова, у подъема на мост. Молодой человек спешил к девушке и решил перейти пути в неположенном месте. Чтобы вытащить его, пришлось вызывать спасателей, — рассказали свидетели происшествия.
Операция по спасению пострадавшего растянулась на 1,5–2 часа.
— Как мы поняли, у спасателей не было нужного домкрата, чтобы поднять трамвай, поэтому ждали аварийку ТТУ, — объяснили очевидцы.
Пострадавшего достали из-под трамвая и передали сотрудникам скорой помощи. Его доставили в больницу, пишет 63.ру.
Ф
ото: облМВД
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