На Кряжу в Самаре ночью гулял дикобраз

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Уходящее лето в Самаре стало таким жарким, что на улицах появляются экзотические животные! Так, 20 августа около 23:30 в районе ул. Центральная, совхоз Кряж между домами 13 и 14 из кустов вышел дикобраз. Об этом корреспонденту НИА "Самара" сообщил очевидец.По его словам, к людям животное отнеслось "недружелюбно", "напугало девушку".На данный момент его судьба, как и то, откуда он взялся, остается неизвестной.Как выяснил наш корреспондент, в Самарский зоопарк сигналов о дикобразе не поступало.Фото: очевидец события.