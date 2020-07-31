Министр внутренних дел наградил самарских полицейских

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В конце июля в одной из квартир жилого дома в Самаре, на улице Буянова, произошел конфликт между супругами. Со слов соседей, мужчина находился в нетрезвом состоянии и в ходе ссоры нанес жене телесные повреждения. На место происшествия прибыли полицейские Максим Пименов и Анатолий Солдатов. Дверь в квартиру открыла потерпевшая. Когда сотрудники стали заходить, мужчина бросил в их сторону предмет, похожий на гранату.Мгновенно оценив обстановку, лейтенант полиции Максим Пименов втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл её собой. Прапорщик полиции Анатолий Солдатов успел прикрыть входную железную дверь, чтобы осколки прогремевшего взрыва не разлетелись на большее расстояние.«Я увидел, что у гражданина в руках граната и услышал характерный звук. Спустя секунды произошел взрыв», - вспоминает Анатолий.Несмотря на полученные ранения, полицейские задержали преступника и не позволили применить ещё одну гранату, уже находившуюся в его руках. Как выяснили впоследствии специалисты, это была готовая к применению боевая граната Ф-1.