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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар в бывшем общежитии Сызрани тушили 48 человек

4 февраля 2020 10:18
83
Крупный пожар в бывшем общежитии Сызрани тушили 48 человек
По предварительным данным, он начался после бытового конфликта.

Пожар в бывшем общежитии Сызрани начался с оконной шторы. В администрации Сызрани сообщили, что предшествовало пожару на улице Московская, 47. - По предварительным данным, причиной пожара стал бытовой конфликт мужчины и женщины, после которого в комнате загорелась оконная штора, и огонь начал распространяться по периметру квартиры - говорится в сообщении. Следствие продолжается. Напомним, в 23:15 поступило сообщение о пожаре в квартире №29 на втором этаже пятиэтажного дома. Людей эвакуировали по автолестницам. Всего пожарно-спасательные подразделения произвели эвакуацию 32 жителей, в т.ч. одного ребенка.

Пожар ликвидировали в районе полуночи. В мэрии сообщили, что на место ЧП выезжали первый заместитель главы города Андрей Советкин, руководитель Комитета ЖКХ Александр Шмалько, заместитель руководителя Управления по делам ГО и ЧС Евгений Никитин. В ликвидации пожара в жилом доме на улице Московской, 47 было задействовано 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Для обогрева эвакуированных жильцов были поданы автобусы, пишет КТВ-Луч.

- Зрелище было жутковатое! В толпе были люди, которые стояли в шортах, халатах, в лёгкой одежде, - написал в сети один из очевидцев.


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