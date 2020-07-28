«Коллекторов» звонивших в детский сад в Самарской области, оштрафовали

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В Управление ФССП России по Самарской области поступило обращение от работницы детского дошкольного учреждения. Женщина обратилась с просьбой о проведении проверки по факту многочисленных звонков на номер детского сада с требованиями вернуть просроченную задолженность. Сама заявительница должником не является. Задолженность имеется у ее брата. Однако согласие на взаимодействие с ней ни она, ни ее брат не давали.В результате проведенной проверки и принятых мер должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, установлена микрофинансовая организация, в чьих интересах действовал «коллектор», звонящий в детский сад. Работниками Управления в отношении микрофинансовой организации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судом вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа — 20 тысяч рублей.