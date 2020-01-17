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Из дома тольяттинки украли фотоаппарат и два ноутбука Полиция ищет других пострадавших от рук подозреваемого.
Из дома тольяттинки украли фотоаппарат и два ноутбука
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Из дома тольяттинки украли фотоаппарат и два ноутбука

17 января 2020 09:11
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Из дома тольяттинки украли фотоаппарат и два ноутбука Полиция ищет других пострадавших от рук подозреваемого.
Полиция ищет других пострадавших от рук подозреваемого.

10 января текущего года в отдел полиции в Тольятти обратилась 45-летняя жительница Комсомольского района. Она сообщила, что из ее частного дома были похищены личные вещи: два ноутбука, переносной жесткий диск, фотоаппарат.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев произошедшего, а также жителей близлежащих домов, изъяли следы, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по ходу вероятного передвижения злоумышленника. В ходе проведённой работы сотрудники установили личность предполагаемого злоумышленника. Изъятые на месте происшествия биологические следы совпали с имеющимися в базе МВД образцами мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти установлены места возможного пребывания подозреваемого. Безработный житель Автограда 1975 года рождения был задержан в Комсомольском районе в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений. Полицейские уже установили, что злоумышленник причастен к хищению из квартиры расположенной в Центральном районе города. Сотрудники полиции установили, что предполагаемый злоумышленник в конце декабря прошлого года освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершенную кражу.

Стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: в Тольятти 8(8482) 93-47-02, 93-47-43, 93-47-16 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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Комментарии


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