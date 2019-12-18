Из Самары отправили на родину еще 10 нелегальных мигрантов

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За прошедшую неделю судебные приставы Самарской области препроводили за пределы нашей страны 10 граждан из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Молдовы. Всего с начала 2019 года отправлено на родину 708 нелегальных мигрантов, причем 338 уехали за свой счет.Мигранты, могут въехать в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания, гражданам необходимо добровольно покинуть чужую для них страну. Не делая этого, они нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации.Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.