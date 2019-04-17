Искупавшийся в нефти лебедь в Самаре почти не ест

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"Лебедь чувствует себя нормально, пьет воду, но к сожалению почти не кушает. Сегодня подсадим к нему соседей - уток или гусей, чтоб показали, как надо кушать и просто составили компанию", - сообщают в группе Самарского зоопарка.Напомним, 14 апреля в Самарской области к людям сам вышел лебедь, полностью испачканный нефтьюЕму оказывают помощь в Самарском зоопарке.