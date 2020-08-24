Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Сотрудники Сызранской ТЭЦ вернулись на рабочие места

На время выяснения обстоятельств персонал станций был эвакуирован.
Производственная деятельность на Сызранской ТЭЦ возобновилась. Утром она была прервана из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе. Произошедшее редакции портала «Маленькая Сызрань
» прокомментировали в Самарском филиале ПАО «Т Плюс»: «24 августа 2020 года в адрес филиала «Самарский» Т Плюс поступило очередное анонимное сообщение о заложении взрывного устройства в административных и производственных помещениях на территории ТЭЦ. На время выяснения обстоятельств персонал станций был эвакуирован. Органами правопорядка проведена проверка всех производственных и административных помещений Самарского Филиала Т Плюс. Информация о заложении взрывного устройства не подтвердилась. Персонал в полном составе возвращен на рабочие места».
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