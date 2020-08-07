Экс-супругу в Самарской области обязали вернуть мужу УАЗ, тележку и две люстры

173

Супруги из Клявлинского района Самарской области решили разойтись и поделить совместно нажитое имущество. Суд оставил за мужчиной три отечественных автомобиля, мотоблок, тракторную тележку, деревообрабатывающий станок, две люстры и несколько предметов бытовой техники. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области.В отношении бывшей супруги истца возбуждено исполнительное производство об истребовании перечисленных в исполнительном документе предметов. Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в адрес обеих сторон.В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы предупредили женщину о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о взыскании исполнительского сбора. После общения с сотрудниками Службы судебных приставов должница решение суда исполнила — имущество передала бывшему супругу.