Должник по алиментам из Самарской области оштрафован и отправлен на обязательные работы

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В отношении жителя региона в отделении судебных приставов Большечерниговского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с него задолженности по алиментам в размере 268 тысяч рублей. Добровольно долг мужчина не погашал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем принято решение о привлечении его к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о принудительном приводе должника. Судебными приставами по ОУПДС совершен выход по адресу проживания мужчины. Должник был ознакомлен с постановлением о приводе в отдел, а также о последствиях отказа.Несмотря на это мужчина в отделение проехать отказался. За оказание воспрепятствования законной деятельности должностных лиц в отношении жителя Большечерниговского района составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа.Также в отношении должника, несмотря на его попытки избежать административного наказания за неуплату алиментов, составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». И назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.Теперь должнику придется не только погасить основную сумму задолженности, но еще оплатить штраф и потрудиться на благо родного района.