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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Девушка из Сызрани копала на огороде картошку и нашла деньги

23 ноября 2019 13:22
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Девушка из Сызрани копала на огороде картошку и нашла деньги
Это монеты середины 18 века.

Неожиданная находка ожидала девушку во время огородных работ в селе Печерское Сызранского района. Копая картошку на участке своей мамы, она нашла две старинные монеты.

Монеты не в очень важном состоянии, но девушка смогла рассмотреть на них год – 1746 –ой.

- Также на монетах есть еще какое-то изображение: орел или что-то похожее на это. Точно не ясно. Монеты очень темные, видимо от того, что долгое время провели в земле или по другой причине. На одной из них есть зазубрены – от каких-то повреждений. Мы были очень удивлены, когда нашли их на участке. Сейчас одна монетка хранится у меня в шкатулке, вторая у мамы, - рассказала Екатерина корреспонденту КТВ-ЛУЧ.

Девушка отметила, что сама не занимается коллекционированием монет, а поэтому решила выставить их на продажу на сайте «Авито». Она будет рада, если ее находка займет достойное место коллекции настоящего ценителя.

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Комментарии



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