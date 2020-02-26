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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Застройщика ЖК «На Московском» в Самаре потребовали признать банкротом

26 февраля 2020 09:59
153
Застройщика ЖК «На Московском» в Самаре потребовали признать банкротом
Следователи считают, что он обманул не один десяток дольщиков.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал в суд на ООО «СК на Московском». Эта компания является застройщиком жилого комплекса на 18-м километре Московского шоссе.

— Фонд просит признать компанию банкротом. Об этом ходатайствовали правительство Самарской области и граждане, — сообщили в региональном Минстрое.

Дату слушаний пока не назначили. Между тем правоохранители расследуют уголовное дело в отношении руководителей «СК на Московском». Мужчин обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, директор и бывший учредитель компании заключили более 100 договоров участия в долевом строительстве.

Но на счета организации поступила только часть полученных денег. Впоследствии строительство домов приостановили из-за отсутствия финансирования. Ущерб дольщикам превысил 95 миллионов рублей, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com
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