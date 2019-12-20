Запрет на выезд из РФ с жителя Самарской области сняли после оплаты штрафа
20 декабря 2019 10:28
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Житель Большеглушицкого района Самарской области, подозреваемый сотрудниками Госавтоинспекции в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оштрафован на 30 тысяч рублей.
Гражданин Х. был остановлен сотрудниками ГИБДД и заподозрен должностными лицам в том, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от законного требования представителей Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование, совершив тем самым административное правонарушение по ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ. Суд признал гражданина Х. виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В отделе судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области в отношении гражданина Х. возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, о чем мужчина был уведомлен.
В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга. Также в отношении автомобиля должника составлен акт описи и ареста, а сам должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации.
После принятых судебными приставами мер, гражданин Х. полностью погасил задолженность и исполнительский сбор.
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