Задолженность самарчанки за пользование квартирой составила 3 миллиона рублей

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За пользование квартирой в 178 кв.м. в престижном районе г. Самары гражданка Г. задолжала фирме 3 миллиона рублей. Организация обратилась в суд за возвратом денежных средств.В отделе судебных приставов Ленинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки Г. задолженности за пользование квартирой. Должница была вызвана на прием к судебному приставу-исполнителю.В связи с тем, что в добровольном порядке женщина задолженность не погасила, работниками Службы было вынесено постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 210 тысяч рублей. Также судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства направлены запросы в кредитные и банковские организации с целью установления финансового положения должницы.В ходе исполнительных действий было установлено, что на счетах гражданки Г. имеются денежные средства, которых достаточно для погашения долга в полном объеме. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании денежных средств. Задолженность в 3 миллиона рублей и исполнительский сбор в 210 тысяч рублей были погашены.Исполнительное производство в отношении гражданки Г. окончено фактическим исполнением.