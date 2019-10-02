За первый день октября на территории Самарской области 7 детей пострадали в ДТП

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Только за первый день октября на территории Самарской области 7 несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. В четырех случаях они являлись пешеходами, в трех – пассажирами.- В ДТП, произошедшем около 20.00 часов вечера в Тольятти, 17-ти летний пешеход перешел проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, парень с переломом ноги находится в лечебном учреждении.- Еще один 12-ти летний пешеход в Тольятти направлялся в школу, водитель на нерегулируемом пешеходном переходе допустил на него наезд, мальчик с ушибами находится на лечении.- В Сызрани 17-ти летняя девочка при переходе нерегулируемого пешеходного перехода в вечернее время была сбита водителем автомобиля. Госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Световозвращающие элементы на ее темной одежде отсутствовали.- В Приволжском районе села Обшаровка 14-ти летний ребенок двигался по краю проезжей части в 19.00 часов вечера, с ушибами он находится на амбулаторном лечении.К сопутствующим причинам детских дорожных травм можно отнести - недосмотр взрослых и психологические особенности детей (любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности).Родители должны помнить, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на их примере и на собственном опыте. Школьная пора в самом разгаре, большинство детей самостоятельно ходят в школу, в различные секции, поэтому, прежде всего задача родителей - напоминать своему ребенку о том, как правильно и безопасно дойти до места учебы, заранее обговорив и пройдя школьный маршрут.Областная Госавтоинспекция просит родителей не быть беспечными к тому, что ваши дети самостоятельно передвигаются по улицам, тем более сейчас, в осенний период, когда темнеет раньше. Дети на дороге в темноте, особенно на неосвещенных участках улиц и вне пешеходных переходов, воспринимаются водителями как тени! Всем детям необходимо обязательно использовать на своей одежде световозвращающие элементы! Родителям необходимо напоминать им правила безопасности, ведь жизнь и здоровье детей зависит в первую очередь от воспитания взрослых, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.