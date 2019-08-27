Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 27 августа, 11:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 65.97
0.37
EUR 73.4
0.78
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

За 7 месяцев в Самаре 19 человек погибли в ДТП

27 августа 2019 10:32
61
За 7 месяцев в Самаре 19 человек погибли в ДТП
Госавтоинспекция Самары настоятельно рекомендует пешеходам проявлять особое внимание при переходе проезжей части дороги!

По итогам 7 месяцев 2019 года на территории города Самара зарегистрировано 657 ДТП, в которых 811 человек получили ранения различной степени тяжести, 19 человек погибли.
За указанный период с участием детей произошло 86 ДТП, в которых 98 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
Игнорирование Правил дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения участников дорожного движения и, как следствие, причинами многих дорожно – транспортных происшествий.

К сожалению, часто на улицах города можно наблюдать такую картину, когда пешеходы лавируют между машинами, переходя дорогу в неположенном месте. Хуже всего, когда непосредственно родители, ведя за руку детей, своим примером демонстрируют игнорирование ПДД. Тогда, как взрослые наоборот должны показывать пример законопослушного поведения юным гражданам. ! Обязательно на верхней одежде пешехода должны быть световозвращающие элементы, чем больше световозвращающих элементов на одежде, тем заметнее пешеход для водителя транспортного средства.

Пешеходы — такие же участниками дорожного движения, как и автомобилисты. Зачастую люди не задумываются о том, где и как нужно переходить проезжую часть. Они могут перебегать ее, выскакивая прямо под колеса автомобилей, или вальяжно переходить дорогу по переходу, демонстративно указывая автомобилистам на свое преимущество. Нарушая правила, пешеходы могут стать виновниками ДТП.
Самые распространенные нарушения пешеходов — пересечение дорожного полотна в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.
По вине пешеходов произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, при которых 9 человек погибли и 105 получили ранения.

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Уважаемые родители, своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации. Воспитывайте в детях потребность быть осторожными, осмотрительными. Помните, что если вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части. Ежедневно напоминайте, что прежде чем переходить проезжую часть нужно убедиться в безопасности данного перехода! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения. Объясните ребенку, что остановить машину сразу не возможно! Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта, на запрещающий сигнал светофора, в не положенном месте. Объясните что это опасно для жизни! Учите детей предвидеть скрытую опасность.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 августа 2019  18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.  Закон
285
26 августа 2019  16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.
Экс-сотрудника "Синергии", сбившего насмерть беременную, приговорили к 6 годам колонии
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.   Закон
291
24 августа 2019  22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС.
Стало известно о первом преступлении, совершённом в космосе
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС.  Закон
462
22 августа 2019  14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей
В Тольятти полиция задержала подозреваемую в организации финансовой пирамиды
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей  Закон
355
22 августа 2019  13:23
В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды
В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
262
21 августа 2019  19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.
Москвич умер при загадочных обстоятельствах в пятизвёздочном отеле в Турции
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.  Закон
392
21 августа 2019  14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.
Адвокат рассказал подробности расследования дела об убийстве Хачатуряна
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.  Закон
384
Весь список
Происшествия
27 августа 2019  10:45
Тольяттинец, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела
Тольяттинец, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела
Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Происшествия
39
27 августа 2019  10:32
За 7 месяцев в Самаре 19 человек погибли в ДТП
За 7 месяцев в Самаре 19 человек погибли в ДТП
Госавтоинспекция Самары настоятельно рекомендует пешеходам проявлять особое внимание при переходе проезжей части дороги! Происшествия
58
26 августа 2019  22:24
Это один из древнейших женских монастырей столицы. Он был основан много веков назад.
Площадь пожара в монастыре в центре Москвы достигла 400 квадратных метров
Это один из древнейших женских монастырей столицы. Он был основан много веков назад.  Происшествия
231
Весь список
Криминал
26 августа 2019  12:20
В Шигонском районе задержали серийного вора
В Шигонском районе задержали серийного вора
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
210
26 августа 2019  11:53
Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве у соседа
Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве у соседа
Ранее он был судим за разбой. Криминал
214
25 августа 2019  10:36
В Тольятти у молодого человека в магазине знакомый украл клатч
В Тольятти у молодого человека в магазине знакомый украл клатч
Мужчина объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка. Криминал
349
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
296
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
507
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1270
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
625
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
716
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2070
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
336
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
630
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
440
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
599
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
956
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные