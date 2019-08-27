За 7 месяцев в Самаре 19 человек погибли в ДТП
27 августа 2019 10:32
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По итогам 7 месяцев 2019 года на территории города Самара зарегистрировано 657 ДТП, в которых 811 человек получили ранения различной степени тяжести, 19 человек погибли.
За указанный период с участием детей произошло 86 ДТП, в которых 98 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
Игнорирование Правил дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения участников дорожного движения и, как следствие, причинами многих дорожно – транспортных происшествий.
К сожалению, часто на улицах города можно наблюдать такую картину, когда пешеходы лавируют между машинами, переходя дорогу в неположенном месте. Хуже всего, когда непосредственно родители, ведя за руку детей, своим примером демонстрируют игнорирование ПДД. Тогда, как взрослые наоборот должны показывать пример законопослушного поведения юным гражданам. ! Обязательно на верхней одежде пешехода должны быть световозвращающие элементы, чем больше световозвращающих элементов на одежде, тем заметнее пешеход для водителя транспортного средства.
Пешеходы — такие же участниками дорожного движения, как и автомобилисты. Зачастую люди не задумываются о том, где и как нужно переходить проезжую часть. Они могут перебегать ее, выскакивая прямо под колеса автомобилей, или вальяжно переходить дорогу по переходу, демонстративно указывая автомобилистам на свое преимущество. Нарушая правила, пешеходы могут стать виновниками ДТП.
Самые распространенные нарушения пешеходов — пересечение дорожного полотна в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.
По вине пешеходов произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, при которых 9 человек погибли и 105 получили ранения.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Уважаемые родители, своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации. Воспитывайте в детях потребность быть осторожными, осмотрительными. Помните, что если вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части. Ежедневно напоминайте, что прежде чем переходить проезжую часть нужно убедиться в безопасности данного перехода! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения. Объясните ребенку, что остановить машину сразу не возможно! Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта, на запрещающий сигнал светофора, в не положенном месте. Объясните что это опасно для жизни! Учите детей предвидеть скрытую опасность.
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