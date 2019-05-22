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За 2018 год снизилось количество погибших в ДТП в Самарской области на 8%

22 мая 2019 10:21
98
За 2018 год снизилось количество погибших в ДТП в Самарской области на 8%
В текущем году также есть положительная динамика.

Одной из целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарском регионе является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, а к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности.
Речь об этом шла на оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанте полиции Александре Винникове заслушали доклад начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Юрия Некрасова

За 2018 год снизилось количество погибших на 8% (с 374 до 344); число погибших на 100 тыс. населения с 12 до 10,8; очаги аварийности с 133 до 126.

В текущем году благодаря принимаемым мерам за 4 месяца количество ДТП с пострадавшими сократилось на 9,7% (995), число погибших на 23,9% (67), раненых на 7,7% (1297).
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Комментарии



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