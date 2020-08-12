Жителям Самарской области рассказали, почему чаще всего пропадают люди и как их искать

Пиковая нагрузка была в июле - 118 заявок и 22 активных выезда по поиску пропавших людей.
375 обращений за первое полугодие 2020 года поступило в региональное отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Пиковая нагрузка была в июле - 118 заявок и 22 активных выезда по поиску пропавших людей. Об этом стало известно во время прямого эфира из пресс-центра "Самарского областного вещательного агентства".
Подростки чаще всего сознательно уходят из дома из-за семейных конфликтов, обычно весной и летом, когда на улице тепло. Пожилые люди пропадают круглый год: во время прогулки что-то отвлекло с привычного маршрута, или вспомнили, как ездили на работу много лет назад определенным автобусом, случился инсульт или сердечный приступ, потерялись в лесу в грибной сезон. А маленькие дети чаще попадают в беду из-за своей доверчивости, пишет ГТРК Самара
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