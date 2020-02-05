Жителя Тольятти за долг сына знакомого мучили звонками кредиторы

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В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Самарской области от гражданина Н. поступило обращение с просьбой о помощи. Дело в том, что мужчину одолевала звонками некая организация, наименование которой звонившие не называли. При этом сотрудники данной фирмы в грубой форме требовали возврата задолженности, образовавшейся не у самого гражданина Н, а у сына его знакомого.Должностными лицами Управления установлено в какой организации оформил кредитный договор настоящий должник. Однако причастность к звонкам гражданину Н. данная компания отрицала. С целью установления правдивости слов сотрудников данной организации, работниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц были проведены необходимы мероприятия. В результате них было установлено, что данная организация не привлекала «коллекторов» к взысканию задолженности, а самостоятельно осуществляла звонки с незарегистрированного на нее номера, при этом грубя и используя ненормативную лексику в разговоре.Суд, рассмотрев материалы дела, признал бывшую микрокредитную организацию виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.