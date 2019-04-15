Жительница Приволжского района Самарской области арестована за уклонение от обязательных работ
15 апреля 2019 13:37
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По решению суда гражданка В. обязана была выплачивать алименты своим несовершеннолетним дочерям в размере 9 тысяч рублей. Женщина задолжала им 83 тысяч рублей. Забывшей о своих детях и об обязанности оказывать им материальную поддержку, гражданке В. назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.
Судебные приставы-исполнители предупредили мать-должницу, что в случае уклонения от исполнения административного наказания ей грозит арест сроком до пятнадцати суток.
Женщина, получив под роспись постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, явилась в сельское поселение по месту жительства и приступила к отбыванию наказания. Отработав лишь половину положенного срока, гражданка В., не имея на то уважительных причин, больше на работах по благоустройству района не появлялась. Сотрудник сельской Администрации предоставил в отдел судебных приставов документы, подтверждающие, что должница нарушает трудовую дисциплину и не появляется на месте отбывания наказания уже несколько дней.
Судебным приставом-исполнителем в отношении женщины был составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Рассмотрев дело гражданки В., мировой судья признал ее виновной и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки, после отбывания которого ей все же придется вернуться к работам.
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