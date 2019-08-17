Житель Жигулевска задержан с коноплей среди гаражей

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К сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что житель Жигулевска причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведенной проверки полученная информация подтвердилась. Подозреваемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску на территории одного из гаражных массивов города. Правоохранители в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины, у которого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым веществом является конопля общей массой 8,720 грамма.В ходе опроса злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что собрал коноплю для личного употребления, без цели сбыта, сообщает облМВД.