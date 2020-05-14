Житель Тамбовской области с пистолетом совершил разбой в магазине в Самаре
14 мая 2020 09:49
206
В помещение торговой точки зашел посетитель, лицо которого было скрыто маской. Злоумышленник пригрозил продавцу пистолетом и потребовал отдать ему имеющуюся выручку. Завладев деньгами, преступник скрылся.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре. Полицейские провели осмотр магазина, организовали мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника, в том числе с использованием служебно-розыскной собаки.
Большую помощь полицейским оказали прохожие, которые видели, как выбежавший из магазина мужчина сел в припаркованный неподалеку автомобиль и уехал. Граждане также запомнили марку транспортного средства и часть регистрационного знака.
Движение автотранспорта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативники изучили полученные записи, составили ориентировку на автомобиль, по которой сотрудникам ДПС удалось найти транспортное средство на проспекте Кирова в Самаре. В машине на тот момент находился приятель предполагаемого злоумышленника.
Сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам подозреваемого. 28-летний уроженец Тамбовской области в совершении преступления признался и пояснил, что денежные средства в размере около 7 тысяч рублей потратил на личные нужды.
Мужчина рассказал следователям, что несколько месяцев назад приехал в Самару на заработки. По версии полицейских, задержанный попросил своего приятеля, ничего не подозревавшего о нападении, припарковаться у продуктового магазина и подождать его возвращения. Истинную причину посещения торговой точки подозреваемый скрыл от товарища.
В автомобиле, на котором передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - пневматический пистолет. По данным сотрудников полиции, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе грабежа на территории Тамбовской области.
Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 мая 2020 12:58
Из УК статью за оскорбление власти хотят исключить. Закон
125
13 мая 2020 15:23
Его подозревают в подкупе конкурента. Закон
390
8 мая 2020 22:48
Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 6 июля. Закон
917
8 мая 2020 20:06
При разгрузке бытового строительного мусора задержан гражданин с поличным. Закон
706
7 мая 2020 22:27
Защита обжалует решение суда. Закон
2900
7 мая 2020 20:59
По данным источника ТАСС, речь идет об убийствах киллеров Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Закон
745
7 мая 2020 09:57
Его наказали за нарушение административного законодательства. Закон
682
Происшествия
14 мая 2020 14:26
Спасительные службы вызвали кран, чтобы поднять автомобиль со дна реки. Происшествия
77
14 мая 2020 13:31
Она нарушила правила дорожного движения. Происшествия
118
14 мая 2020 11:53
Сотрудники ГИБДД призывают к осторожности. Происшествия
149
Криминал
14 мая 2020 11:46
Следственные подразделения собирают доказательства причастности задержанных к совершению четырех разбоев. Криминал
168
14 мая 2020 10:55
Его подозревают в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания "черных риелторов". Криминал
170
13 мая 2020 09:47
Деньги он хотел получить в счёт несуществующего долга. Криминал
302
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
784
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1009
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1033
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1045
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
892
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
940
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2585
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1952
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2545
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2778
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2924
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3380
Мероприятия