Житель Тамбовской области с пистолетом совершил разбой в магазине в Самаре

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В помещение торговой точки зашел посетитель, лицо которого было скрыто маской. Злоумышленник пригрозил продавцу пистолетом и потребовал отдать ему имеющуюся выручку. Завладев деньгами, преступник скрылся.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре. Полицейские провели осмотр магазина, организовали мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника, в том числе с использованием служебно-розыскной собаки.Большую помощь полицейским оказали прохожие, которые видели, как выбежавший из магазина мужчина сел в припаркованный неподалеку автомобиль и уехал. Граждане также запомнили марку транспортного средства и часть регистрационного знака.Движение автотранспорта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативники изучили полученные записи, составили ориентировку на автомобиль, по которой сотрудникам ДПС удалось найти транспортное средство на проспекте Кирова в Самаре. В машине на тот момент находился приятель предполагаемого злоумышленника.Сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам подозреваемого. 28-летний уроженец Тамбовской области в совершении преступления признался и пояснил, что денежные средства в размере около 7 тысяч рублей потратил на личные нужды.Мужчина рассказал следователям, что несколько месяцев назад приехал в Самару на заработки. По версии полицейских, задержанный попросил своего приятеля, ничего не подозревавшего о нападении, припарковаться у продуктового магазина и подождать его возвращения. Истинную причину посещения торговой точки подозреваемый скрыл от товарища.В автомобиле, на котором передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - пневматический пистолет. По данным сотрудников полиции, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе грабежа на территории Тамбовской области.Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.